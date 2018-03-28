"Сигнализация ранее была неисправна": охранник сгоревшего ТЦ в Кемерово не признал вину

По его словам, он еще 19 марта сообщил руководству "Зимней вишни" о ее неисправности.

Охранник кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара, отрицает свою вину.

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"Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе", - сказал Антюшин журналистам перед заседанием суда об избрании ему меры пресечения, передает "Интерфакс".

Он добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.

Ранее сообщалось, что по факту пожара задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.

Во вторник суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненко - сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

Напомним, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.