Гендиректор сгоревшего ТЦ в Кемерово: "Мне доложили, что эвакуированы все кинозалы... Я считаю, это его преступление"

Судденок ответила, что сама 25 марта не была в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Управляющая кемеровским торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок на суде по мере пресечения заявила, что оба контролера кинозалов — Наталья Наймушина и Олеся Богатенко — отчитались об эвакуации всех зрителей после обнаружения пожара 25 марта.

"Мне и Наймушина лично, и Богатенко лично в присутствии сотрудников, при всех сказала, что никого в залах нет — мы всех эвакуировали", — заявила Судденок журналистам, передает "Медуза", ссылаясь на трансляцию из зала суда.

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Она пояснила, что на трех кинозалах работали два кассира-контролера (Наймушина и Богатенко). Судденок также добавила, что двери залов никогда не запирались, так как зрители часто опаздывали, а также могли свободно выходить и заходить обратно. Она заметила, что в кинотеатре ТЦ не было проблемы безбилетного прохода в зал, поэтому помещения не могли быть закрыты по этой причине.

На вопрос о том, почему мог быть закрыт именно 25 марта, Судденок ответила, что сама в этот день не была в ТЦ. "Если это преступная халатность человека, который это сделал, то, я считаю, это его преступление", — заявила управляющая ТЦ, добавив, что ей не сообщали, были ли задержаны или допрошены Наймушина и Богатенко.

Как сообщалось, в рамках уголовного дела после пожара задержали Судденок и еще троих сотрудников, отвечавших за эксплуатацию и пожарную безопасность ТЦ. Также задержан охранник Сергей Антюшин, который, по версии следствия, отключил систему оповещения.