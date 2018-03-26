Родителям погибших в Кемерово детей не дают опознать тела без подписки о неразглашении - СМИ

16:28, 26 марта 2018
Мир
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ТРЦ &quot;Зимняя вишня&quot; / REUTERS

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Об этом «Эху Москвы» на условиях анонимности рассказал один из горожан, сообщает радиостанция в Twitter.

Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне».

«По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек. 

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