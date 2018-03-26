Подробности трагедии в Кемерово: как в российском торговом центре сгорели 64 человека (фото, видео)

УНИАН собрал всю известную на данный момент информацию о трагедии в российском Кемерово.

В российском Кемерово пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» унес жизни по меньшей мере 64 человек. Четырехэтажное здание загорелось днем в воскресенье, 25 марта, когда в торговом центре было особенно много посетителей, а в кинотеатре находились десятки детей. Противопожарные системы не сработали, а организованная эвакуация посетителей и персонала ТЦ практически не проводилась.

УНИАН собрал всю известную на данный момент информацию о трагедии.

Причины пожара в Кемерово

В региональном управлении МЧС сообщали, что очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. Утверждалось, что очагом возгорания была батутная комната детского центра.

Вскоре после возникновения пожара администрация ТЦ заявила, что здание подожгли неблагополучные подростки. За несколько дней до пожара дирекция «Зимней Вишни» якобы обращалась в полицию с просьбой принять меры к подросткам, которые повадились ходить в центр и «сидеть как в подъезде». Охранник ТЦ, в то же время рассказал Telegram-каналу Mash, что в игровой зоне центра что-то отмечали – аниматоры и гости готовили столики, на них были свечи.

Власть, как сообщалось, рассматривает три версии возникновения пожара: нарушения при монтаже и обслуживании электросетей ТЦ, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджег. Последняя версия, при этом, не является приоритетной.

Сегодня Следственный комитет РФ заявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово при получении сигнала о пожаре просто отключил систему оповещения.

Как люди спасались из «Зимней Вишни»

В условиях отсутствия оповещения о пожаре и организованной эвакувации посетители и персонал были вынуждены спасаться самостоятельно. При возникновении задымления среди людей началась паника, а те, кто находились на верхних этажах здания, оказались фактически отрезаны от выходов из-за огня и дыма. Среди них – десятки детей, которые смотрели мультфильм в кинозалах на верхнем, четвертом этаже.

Торговый центр "Зимняя вишня", Кемерово

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Некоторые посетители были вынуждены прыгать из окон, некоторые – старались выжить в заблокированных помещениях и просили их спасти, либо, потеряв надежду, оставляли в соцсетях прощальные сообщения.

Видео с места пожара в Кемерово

Родственники погибших детей рассказали журналистам о страшной трагедии в Кемерово. Один из пострадавших, Александр Лиллевяли, оставил в кинотеатре своих дочерей в 14:40. Через полтора часа одна из дочерей позвонила ему и сказала, что в зале появился дым и что они с сестрами не могут выбраться, потому что дверь заперта. Лиллевяли ринулся на помощь, однако не смог пройти сквозь дым самостоятельно, а спасатели действовали слишком медленно.

Очевидцы, в то же время, рассказывают, что охранники на четвертом этае не пускали спасавшихся детей на лестницы. Среди детей началась паника и давка.

В сети, тем временем, появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент начала пожара в торговом центре Кемерово. На нем видно, как люди после начала возгорания начинают просто разбегаться, после чего видимость затмевает дым.

Видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя Вишня", Кемерово

Как тушили пожар в Кемерово

Ликвидация пожара велась в крайне сложных условиях. Изначально горела пластиковая обшивка детского развлекательного центра. В дальнейшем обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. Кинозалы просели с четвертого этажа на третий. Утром 26 марта здание снова загорелось: из-за сильного задымления на втором этаже сотрудники МЧС спешно эвакуировались.

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Над горящим ТЦ в Кемерово поднимаются клубы дыма

Как сообщили в МЧС, пожар произошел на площади 1,6 тыс. квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами.

Обрушенная кровля ТЦ в Кемерово

В дальнейшем в ведомстве уточнили, что среди пожарных и спасателей пострадавших нет, однако работа ведется в сложнейших условиях - сохраняется угроза обрушения конструкций. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу.

Последствия пожара в Кемерово, видео

Погибшие и выжившие

Количество погибших в пожаре на протяжении минувших суток постоянно уточнялось, в данный момент известно о 64 погибших.

Как сообщают российские СМИ, со ссылкой на на одного из врачей скорой помощи, тела погибших при пожаре в Кемерово пока не выносят наружу. По его словам, такое решение приняли, чтобы не вызвать панику среди людей, собравшихся около здания ТЦ.

Тем временем, Следком РФ организовал работу по получению генетического материала родных погибших при пожаре в ТЦ, поскольку опознать их обычным методом в большинстве случаев проблематично.

При этом, полиция все же нашла в Кемерово живыми пятерых граждан, ранее заявленных как пропавших без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека.

Реакция власти

В России в рамках расследования дела о пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово задержали 4 человека. Среди них – арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

Решается также вопрос о задержании пятого подозреваемого – охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Примечательно, что российское ТВ предпочитало до последнего игнорировать масштабное ЧП в Кемерово. Пожар случился в воскресенье, когда в эфире федеральных телеканалов преобладают развлекательные передачи. Российские телеканалы в массе своей не стали менять свою вещательную сетку.

В Кремле в связи с трагедией в Кемерово объявили, что в России нет эмбарго на плохие новости.