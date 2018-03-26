"Выживших там уже нет": врач рассказал, что произошло с людьми в торговом центре Кемерово

Шансов на то, что в зоне пожара остались выжившие, нет. Чтобы отравиться угарным газом, хватает пару минут.

Тела погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пока не выносят наружу.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на одного из врачей скорой помощи, который работает на месте происшествия. По его словам, такое решение приняли, чтобы не вызвать панику среди людей, собравшихся около здания ТЦ.

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«Не будут же всех вытаскивать в то время, когда столько людей там находятся. Место, где все прощаются, находится в двух шагах. Нелогично делать это у всех на глазах. Зачем панику такую поднимать. Там такая температура была, там уже все сгорело. Даже не знаю, как будут всех опознавать», — рассказал он.

По словам собеседника радиостанции, шансов на то, что в зоне пожара остались выжившие, нет. «Чтобы отравиться угарным газом, хватает пару минут. Там так долго был пожар. Выживших там уже нет», — заключил он.

Как сообщал УНИАН, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.