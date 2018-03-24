Турция установила контроль над регионом Африн в Сирии

В рамках операции "Оливковая ветвь" вооруженные силы Турции ликвидировали 3733 боевика.

Вооруженные силы Турции установили полный контроль над всеми поселениями в сирийском регионе Африн.

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Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на заявление турецкого Генштаба. Также отмечается, что в рамках операции «Оливковая ветвь» вооруженные силы Турции ликвидировали 3733 боевика.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал после взятия Африна продолжить операцию «Оливковая ветвь» в оплоте курдского сопротивления - городе Манбидж. Эрдоган также критиковал Вашингтон, обвиняя его в «содействии террористам».

Как сообщал УНИАН, операция "Оливковая ветвь" началась на территории Сирии 20 января. Ее главной целью является очищение сирийского района Африн от сирийских курдов. По информации турецкого генерального штаба, операция направлена на установление стабильности и безопасности вдоль границ Турции и региона, а также для защиты "сирийского населения от террористического гнета и жестокости".