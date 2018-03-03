Турция сообщила, сколько боевиков нейтрализировала с начала операции в Африне

17:02, 03 марта 2018
Мир
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REUTERS

Читайте такжеСилы Асада вошли в Африн, чтобы защитить курдов от ЭрдоганаПри этом не уточняется, сколько противников убито, а сколько взято в плен, передает kommersant.ru.

Турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь» в районе города Африн 20 января. Заявленная цель - уничтожение военизированных отрядов курдов, которые в Турции признаны террористическими. Как заявил 23 декабря 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, военная операция будет продолжаться, пока не будут уничтожены все курдские формирования.

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Теги: #Турция#операция турции Африне