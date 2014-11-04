В Германии машинисты поездов объявили масштабную забастовку

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал N-tv.

С 15.00 будут бастовать сотрудники, обеспечивающие движение товарных поездов. С 02.00 четверга к ним присоединятся работники пассажирских поездов. Предполагается, что акция протеста продлится до 04.00 понедельника. Местные СМИ сообщают, что это самая масштабная забастовка сотрудников Deutsche Bahn за всю историю концерна.

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Накануне очередной раунд переговоров между профсоюзом и руководством железнодорожного концерна успехом не увенчался. Профсоюз требует улучшения условий труда для персонала поездов Deutsche Bahn. В частности, как говорится в заявлении, каждый должен получить прибавку к зарплате в 5% по тарифной сетке, а также две дополнительные отметки в графу "опыт" в документы сотрудников после 30-35 лет, что позволит автоматически получать прибавку в 120 евро.

Также профсоюз требует сократить рабочую неделю с 1 января 2015 года до 37 часов, обеспечить выходные минимум с 22.00 пятницы до 06.00 понедельника и хочет, чтобы сотрудники получали проценты от выручки концерна.