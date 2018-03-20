В результате стрельбы в школе в американском Мэриленде ранены трое людей

17:41, 20 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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По данным агентства Reuters, все трое раненых находятся в критическом состоянии.

Здание школы немедленно закрыли, на место выехала полиция и представители власти и различных силовых агентств.

В школе, расположенной в 100 км от столицы США Вашингтона, учатся более 1600 подростков-старшеклассников.

По данным Washington Post, звонок с сообщением о стрельбе полиция получила утром, когда в школе начались занятия.

Шериф попросил родителей не приближаться к зданию школы и не пытаться в него зайти.

Мотивы нападения остаются пока неизвестными.

Как сообщал УНИАН, месяц назад стрельба произошла в школе в штате Флорида. Тогда погибли 17 человек. Вскоре местные власти одобрили законопроект о дополнительных ограничениях на продажу оружия.

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Теги: #США#школа#стрельба