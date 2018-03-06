Во Флориде одобрили ношение учителями оружия в школах

Также предусмотрена возможность увеличения численности охраны в школах в целях повышения безопасности.

Сенаторы штата Флорида одобрили законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу оружия.

Читайте такжеМассовое убийство во Флориде: полицейский объяснил, почему не вмешивался в стрельбу

Как сообщает ABC News, за ужесточение правил проголосовали 20 сенаторов, против - 18.

Законопроектом предлагается повысить возрастной ценз года при покупке оружия штурмового образца с 18 лет до 21 года. Также документ позволяет увеличить численность охраны в школах в целях повышения безопасности образовательных учреждений. При этом некоторые учителя теперь имеют право носить при себе оружие.

Ранее идею ужесточения проверок при продаже оружия начал активно продвигать президент США Дональд Трамп. Причиной этого стала стрельба в школе Флориды, где 14 февраля бывший ученик Николас де Джизус Круз убил 17 человек и ранил еще 14.