Российский МИД утверждает, что ни СССР, ни Россия не разрабатывали "Новичок"

Там считают, что источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов исследуют вещества с проекта "Новичок". Это - Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция.

Ни Советский Союз, ни Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием "Новичок". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название «Новичок», - заявила она в эфире одного из российских телеканалов.

По ее словам, «ни в Советском Союзе, ни в России слово «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялось. Это слово было разработано как название и было использовано применительно к химическим элементам и материалам на Западе».

«Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Это - Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос», - сказала Захарова.

Она обвинила Лондон в специальном использовании названия «Новичок» с целью вызвать ассоциации с РФ.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием «Новичок».

Мэй назвала это либо прямым действием российского правительства против Великобритании, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки.

Позже в НАТО высказали обеспокоенность использованием нервно-паралитического вещества на территории Альянса и призвали Россию решить проблемы с Великобританией, включая полное раскрытие информации о программе «Новичок».

Тогда в российском МИДе заявили, что обвинения британского премьера являются «очередной информационно-политической кампанией» и назвали заявление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте».