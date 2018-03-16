Разработчик "Новичка" подтвердил, что вещество является оружием массового поражения

Химик рассказал, что во времена СССР стал задаваться вопросом, зачем нужно это химоружие и начал приходить к мысли, что участвует "в функционировании некой мафии".

Один из главных разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии, Вил Мирзаянов согласился с тем, что оно является оружием массового поражения.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию «Новая газета».

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«Поймите, тогда в СССР все делалось во имя обороны Родины. Хотя Родина никогда не признавала, что разрабатывает химоружие. Все было абсолютно секретно. С точки зрения даже советского закона нас как будто бы не было, мы были вне правовых рамок. При этом нам говорили, что страшное химоружие есть и у американцев, и у англичан, и у французов, поэтому и нам надо его иметь. «На огонь надо отвечать огнем», – говорили нам», – вспоминает эксперт.

По его словам, он стал задаваться вопросом, зачем нужно это химоружие и стал общаться по этому поводу с некоторыми своими знакомыми.

«Один товарищ, полковник, объяснил: мол, химоружие — это, во-первых, вовсе не оружие, а кормушка для чиновников. Во-вторых, даже в бою от него страдают вовсе не солдаты противника, потому что они, как правило, имеют химзащиту, а страдает мирное гражданское население. И я начал приходить к мысли, что участвую в функционировании некой мафии…», – отметил Мирзаянов.