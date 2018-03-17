Разработчик "Новичка": негосударственные и преступные группы не могли отравить Скрипаля

По словам разработчика "Новичка", чтобы активизировать яд, необходимо иметь огромный опыт и оборудование.

Один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов отверг версии о том, что негосударственные группы или преступные группировки могут стоять за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом пишет The Guardian.

"Преступная организация или негосударственная группа не могут стоять за этой атакой. Это очень, очень трудно сделать. Для таких операций требуется специалист высокой квалификации, потому что это очень опасное оружие, которым можно себя убить. Прежде всего, у вас должен быть очень хороший щит, особый контейнер. Активизировать же оружие без специального технического оборудования невозможно", - заявил химик.

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"Я работал около 30 лет в лаборатории, где был разработан "Новичок", но я не знаю, как применить его в качестве оружия", - заверил он.

Ранее член Лейбористской партии Джереми Корбин предположил, что ответственными за отравление могут быть мафиозные группы. Также он не исключил "интересы олигархов в Лондоне". Но Мирзаянов отвергает это.

"Эти теории не имеют смысла, чтобы активизировать яд, необходимо иметь огромный опыт и оборудование", - настаивает химик.

Мирзаянов также заявил, что за нападением может стоять РФ.

"Ни одна страна не имеет таких возможностей, как Россия, так как Россия изобрела, протестовала и "вооружила" "Новичок ", - подчеркнул он.

"Я считаю, что они использовали бинарную версию. Это две ампулы, небольшие контейнеры. Бинарная версия - два незапрещенные вещества смешивают для производства "Новичка", - добавил химик.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.