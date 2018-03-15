Россия вышлет британских дипломатов

Пока Лавров не назвал точных сроков и количество высылаемых сотрудников британской дипмиссии.

Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Об этом заявил "РИА Новости" глава МИД РФ Сергей Лавров. Он не назвал ни точных сроков, ни количества высылаемых сотрудников британской дипмиссии.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что в ответ на отравление на территории Королевства бывшего российского шпиона Скрипаля, из страны будут высланы 23 российских дипломата. Официальный Лондон также отозвал приглашение страны в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Британцы также сократят численность официальной делегации России на чемпионат мира по футболу.

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5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Скрипал - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.