Постпред США в ООН: Россия несет ответственность за отравление Скрипаля

Никки Хейли напрямую обвинила Кремль в том, что он стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Выступившая на срочном заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли призвала Москву предоставить Лондону информацию о том, как российское химическое оружие попало на территорию Великобритании.

Как пишет Голос Америки, в среду, 14 марта, в Нью-Йорке состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по просьбе Великобритании, на котором обсуждался вопрос о применении Россией нервно-паралитического отравляющего вещества на британской территории.

"Россия должна сотрудничать с расследованием Великобритании и предоставить информацию о своей программе химоружия", - заявила Хейли.

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Также, Хейли выразила солидарность с Великобританией в связи с инцидентом. Хейли напрямую обвинила Кремль в том, что он стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

"США верят, что Россия несет ответственность за нападение на 2-х человек в Великобритании с использованием боевого ядовитого вещества", - заявила посол США.

Также посол США потребовала положить конец применению химического оружия правительством Асада в Сирии. Хейли отметила, что преступления Асада стали возможны благодаря тому, что Москва покрывает и поддерживает официальный Дамаск. Только в прошлом году, отметила Хейли, Россия 5 раз блокировала принятие резолюций СБ ООН, направленных против применения Асадом химического оружия.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю и его дочке стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыто, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживания улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

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12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

13 марта Трамп заявил о готовности осудить Россию за отравления Скрипаля в случае соответствующего подтверждения.

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеров российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, которого в 2006 году осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.