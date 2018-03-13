За этим может стоять Россия - Трамп впервые прокомментировал отравление Скрипаля в Британии

Трамп отметил, что такое предположение сделал, исходя из имеющихся у Великобритании доказательств.

Президент США Дональд Трамп предположил, что за отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Москва.

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Трамп подчеркнул, что такое предположение он сделал, исходя из имеющихся у Великобритании доказательств. «Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было», - сказал он, передает Reuters.

Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.

Вчера Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Она официально обвинила Москву в покушении на экс-полковника ГРУ. После этого британский МИД предъявил ультиматум российскому послу Александру Яковенко: Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение», иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.