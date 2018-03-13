Россия несет ответственность за отравление экс-шпиона Скрипаля - Госдеп США

Тиллерсон заявил, что покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства, никогда не может быть оправдано.

США согласны с правительством Великобритании, которое заявляет, что Россия, несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы абсолютно уверены в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценках, что Россия несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

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Тиллерсон заявил, что такого рода нападение, как покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства, никогда не может быть оправдано.

"Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь вовлечена в такое поведение. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании - Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая открыто пренебрегает суверенитетом других государств и жизнями их граждан", - заявил госсекретарь США

Тиллерсон также подчеркнул, что ответственные за это преступление - и исполнители, и заказчики, должны столкнуться с серьезными последствиями.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия", - подытожил глава Госдепа.

Как сообщал УНИАН, в Белом доме впервые прокомментировали отравление бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. В администрации Дональда Трампа заявили, что внимательно следят за событиями и относятся к ним очень серьезно. В то же время Сандерс ни разу не вспомнила о России и не прокомментировала ее вероятную причастность к отравлению Скрипаля.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.