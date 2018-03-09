Россия усиливает давление на Балканы - командующий НАТО в Европе

По мнению Кёртиса Скапаротти, и Вашингтон, и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил главный командующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вопросам вооружения, передает Радио Свобода.

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По его мнению, и Вашингтон, и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

"Регион, по которому я сейчас озабочен – это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Напомним, одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Как сообщал УНИАН, ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Россия ведёт политику дестабилизации обстановки в Сербии, чтобы не допустить вхождения балканской республики в состав Евросоюза.