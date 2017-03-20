Россия наращивает свое влияние в Сербии - глава комитета ЕП

Россия ведет политику дестабилизации обстановки в Сербии, чтобы не допустить вхождения балканской республики в состав Евросоюза. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, передает РБК.

"Россия проводит в Сербии преднамеренную дестабилизацию. Это дает нам повод для большого беспокойства", — отмечает политик.

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Собеседник издания заявил, что Москва пытается оказывать сильное воздействие на СМИ, некоторых политиков и гражданское общество республики. Welt пишет, что помимо России, свое влияние на Балканах пытаются расширить Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар.

"Балканы — это крайне неспокойный регион, где может произойти всплеск за очень короткое время, из-за некоторых безответственных действий могут снова произойти конфликты, которые давно считались разрешенными", — заявил Макаллистер.

Большинство стран Балканского полуострова не входит в состав ЕС. Исключение составляют лишь Болгария, Хорватия и Греция. Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. Спустя три года страна получила официальный статус страны-кандидата.