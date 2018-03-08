Отравление российского экс-шпиона Скрипаля: в Британии требуют расследовать 14 загадочных смертей последних лет

15:39, 08 марта 2018
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает BBC.Читайте такжеГлава МВД Британии об отравлении Скрипаля: нападение осуществлено самым жестоким способомТак, глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальному криминальному агентству Великобритании расследование 14 смертельных случаев, которые британская полиция не считала подозрительными, но спецслужбы США считают потенциально связанными с Россией.

В частности, парламентарии требуют расследовать смерть Мэтью Панчера, эксперта по радиации, британского бизнесмена Скота Янга и его партнеров, российского бизнесмена Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного, специалиста из Британского центра правительственной связи (GCHQ) Гарета Уильямса, грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, основателя нефтяной компании ЮКОС и партнера Михаила Ходорковского Юрия Голубева, журналиста The Times Дэниела Макгрори, постоянного представителя России в Международной морской организации (IMO) Игоря Пономарева, Стивена Кертиса - британского поверенного, который помог Березовскому и Патаркацишвили вывести из России в Британии миллиард фунтов и юриста Стивена Мосса.

О подозрительной смерти 14 человек, которые упоминает в своем обращении Купер, ранее речь шла в нескольких частях расследования издания BuzzFeed, вышедшего летом прошлого года.

Авторы расследования пришли к выводу, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки, а британская полиция признала их самоубийствами или несчастными случаями, чтобы не ссориться с Россией.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего гражданина РФ Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое моложе него, стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Также он предупредил Россию о возможном бойкоте Англией Чемпионата мира по футболу, который летом пройдет на футбольных полях России, в случае подтверждения ее участия в отравлении экс-полковника ГРУ.

Кроме того, Джонсон предположил, что Великобритания может ужесточить санкции против России, против которой уже действуют ограничительные меры ЕС и США за ее агрессию в Украине и другие действия.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Джонсона, назвав его «диким».

В Кремле заявили, что ничего не знают о возможном отравлении Скрипаля.

Справка УНИАН: Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобритании умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

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Теги: #отравление#Сергей Скрипаль