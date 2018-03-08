Отравление российского экс-шпиона Скрипаля: в Британии требуют расследовать 14 загадочных смертей последних лет

Британские парламентарии, в частности, требуют расследовать смерть российского бизнесмена Бориса Березовского и журналиста The Times Дэниэла Макгрори.

Депутаты парламента Великобритании требуют от главы министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии за последние годы.

Об этом сообщает BBC.Читайте такжеГлава МВД Британии об отравлении Скрипаля: нападение осуществлено самым жестоким способомТак, глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальному криминальному агентству Великобритании расследование 14 смертельных случаев, которые британская полиция не считала подозрительными, но спецслужбы США считают потенциально связанными с Россией.

В частности, парламентарии требуют расследовать смерть Мэтью Панчера, эксперта по радиации, британского бизнесмена Скота Янга и его партнеров, российского бизнесмена Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепиличного, специалиста из Британского центра правительственной связи (GCHQ) Гарета Уильямса, грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, основателя нефтяной компании ЮКОС и партнера Михаила Ходорковского Юрия Голубева, журналиста The Times Дэниела Макгрори, постоянного представителя России в Международной морской организации (IMO) Игоря Пономарева, Стивена Кертиса - британского поверенного, который помог Березовскому и Патаркацишвили вывести из России в Британии миллиард фунтов и юриста Стивена Мосса.

О подозрительной смерти 14 человек, которые упоминает в своем обращении Купер, ранее речь шла в нескольких частях расследования издания BuzzFeed, вышедшего летом прошлого года.

Авторы расследования пришли к выводу, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки, а британская полиция признала их самоубийствами или несчастными случаями, чтобы не ссориться с Россией.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего гражданина РФ Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине, примерно вдвое моложе него, стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде проводили работы по обеззараживанию улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Также он предупредил Россию о возможном бойкоте Англией Чемпионата мира по футболу, который летом пройдет на футбольных полях России, в случае подтверждения ее участия в отравлении экс-полковника ГРУ.

Кроме того, Джонсон предположил, что Великобритания может ужесточить санкции против России, против которой уже действуют ограничительные меры ЕС и США за ее агрессию в Украине и другие действия.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Джонсона, назвав его «диким».

В Кремле заявили, что ничего не знают о возможном отравлении Скрипаля.

Справка УНИАН: Скрипаль – бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобритании умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.