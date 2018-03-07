Напряженность в Лондоне растет из-за критического состояния отравленного российского экс-шпиона

Там сегодня рассмотрят первые результаты расследования антитеррористической сетью британской полиции того, что называют отравлением в городке Солсбери.

Британское правительство определяется с шагами в связи с инцидентом с бывшим российским двойным агентом Сергеем Скрипалем, который уже несколько дней находится в реанимации вместе с дочерью Юлией Скрипаль.

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Специальное заседание министров и руководителей силовых ведомств сегодня рассмотрит информацию о первых результатах расследования антитеррористической сетью британской полиции того, что называют отравлением в городке Солсбери, передает Голос Америки.

Следователи до сих пор не сообщают, удалось ли выяснить, какое вещество вызвало “критическое состояние” 66-летнего бывшего полковника российской военной разведки и его 33-летней дочери. Кроме этого, в медицинской помощи нуждались несколько работников служб, которые работали на месте инцидента, произошедшего в воскресенье 4 марта.

Газета Times, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что британская служба контрразведки МІ5 рассматривает дело Сергея Скрипаля, как попытку убийства, за которой стоит Россия.

Вдова бывшего агента КГБ Алексадра Литвиненко, убитого в Лондоне радиоактивным ядом в 2006 году, сказала газете Independent, что репортажи с кадрами работников полиции в специальных костюмах и сообщения о подозрении отравления стали для нее страшным напоминанием. Марина Литвиненко отмечает, что, в отличие от ее супруга, который бежал из России и был громким критиком Путина, Скрипаль оказался в Англии в результате официального обмена шпионами в 2010 году и наверняка чувствовал себя в большей безопасности.

Но другие британские газеты сообщают, что по словам близких Скрипаля, он таки опасался за свою жизнь.

Daily Mail публикует статью исследователя русской организованной преступности Миши Гленни с утверждением, что Великобритания в последние десятилетия стала магнитом для “грязных денег и сомнительных лиц” из России. “Россияне оставили заметный след, особенно в Лондоне, покупая наши газеты, футбольные команды и дома в самых дорогих районах. Они делают покупки в “Гарродсе”, держат наплаву роскошные магазины на Бонд стрит, посылают своих детей в самые лучшие школы и обеспечивают бесконечной работой наших юристов, менеджеров по частным инвестициям, банкиров, а также авторов газетных колонок со сплетнями. Но порой, используем слова Бориса (Джонсона), Россия также действует как “злобная и разрушительная сила”, - указывает Гленни в статье.

Британская пресса анализирует предыдущие предположения, что за последние годы в стране зарегистрированы десятки подозрительных случаев внезапной смерти россиян, и людей связанных с Россией, которые могли стать жертвами убийств.