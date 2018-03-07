ФСБ ранее использовала вещество, которым отравили бывшего российского шпиона

Газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Вещество, которым в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.

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Как сообщает радио Свобода, речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действие героина.

Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения "За права человека" Льва Пономарева.

При этом следы наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны.

Эта лаборатория находится в Солсбери. Именно в этом городе в воскресенье в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь.

Как сообщал УНИАН, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии в результате вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона содержит все признаки российской причастности.

Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля. В свою очередь, в Москве заявление главы МИД Великобритании назвали "дикостью".