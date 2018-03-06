За день до отравления российский шпион обращался в полицию с опасениями за свою жизнь - СМИ

Британские СМИ узнали, что российский экс-ГРУшник опасался за свою жизнь.

Бывший разведчик РФ Сергей Скрипаль незадолго до отравления обратился в полицию и рассказал об опасении за свою жизнь.

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Как уточняет The Sun, он это сделал за день до отравления.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и примерно вдвое младшей за него женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери. Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника.

В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии