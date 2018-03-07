"Какая-то дикость": в МИД РФ прокомментировали ситуацию с отравлением экс-шпиона Скрипаля

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила главу британского МИД Бориса Джонсона во "враждебной деятельности".

В Министерстве иностранных дел Росийской Федерации прокомментировали заявление британских колег, которые сообщали о возможной причастности РФ к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие заявления "какой-то дикостью" и обвинила главу британского МИД Бориса Джонсона во "враждебной деятельности", сообщает ТАСС.

"Вообще-то, есть какие-то процессуальные нормы. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? Прежде всего, нужно провести какие-то элементарные следственно-дознавательные действия", - сказала Захарова.

Читайте такжеБританская разведка считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона – СМИНапомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего гражданина РФ Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине примерно вдвое моложе него (позже выяснилось, что это его дочь) стало плохо в торговом центре в Солсбери.

6 марта председатель Комитета иностранных дел Великобритании Том Тугендхат заявил, что в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля есть все признаки причастности РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал "крепкий" ответ, если причастность РФ к отравлению Скрипаля будет доказана.