"Есть все признаки": в Британии подозревают Россию в причастности к отравлению экс-шпиона Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал "крепкий" ответ, если причастность РФ к отравлению Скрипаля будет доказана.

Председатель Комитета иностранных дел Великобритании Том Тугендхат заявил, что в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля есть все признаки причастности РФ.

Как сообщает Daily Mail, Тугендхат заявил, что если причастность РФ будет доказана, то это станет моментом обострения "мягкой войны против Британии", которую проводит администрация Путина.

"Пока рано говорить, точно это или нет, но безусловно есть все признаки российской атаки", - сказал Тугендхат.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что ситуация со Скрипалем имеет "отголоски" убийства сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, которого тоже отравили. Находясь с 2001 года в Европе, бывший служащий ФСБ неоднократно критиковал российскую власть и президента Владимира Путина. Тогда суд назвал Путина вероятным заказчиком убийства.

Читайте такжеСтало известно, чем отравили российского экс-разведчика СкрипаляДжонсон пообещал "крепкий" ответ, если причастность РФ к отравлению Скрипаля будет доказана.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализировали 66-летнего гражданина РФ Сергея Скрипаля, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и женщине примерно вдвое моложе него (позже выяснилось, что это его дочь) стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.