На Гавайях извергается вулкан Килауэя, местных жителей эвакуируют (фото)
07:42, 31 октября 2014Мир
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На Большом острове Гавайского архипелага, где произошло извержение вулкана Килауэя, эвакуируют местных жителей.
REUTERS
Поток раскаленной лавы шириной около 100 метров движется со скоростью около 10-15 метров в час, передает Русская служба Би-би-си.
Многие дома и фермы оказались на пути потока и были сожжены.
Сейчас раскаленная до 900 градусов лава приближается к поселку Пахоа.
При этом многие жители не хотят покидать свои дома, опасаясь грабителей и мародеров.
Напомним, 27 сентября в Японии началось извержение вулкана Онтакэ, жертвами которого стали десятки людей.
Лавовый поток вулкана Килауэа вплотную приблизился к городу Пахоа на Гавайях
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