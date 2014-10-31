На Гавайях извергается вулкан Килауэя, местных жителей эвакуируют (фото)

Поток раскаленной лавы шириной около 100 метров движется со скоростью около 10-15 метров в час, передает Русская служба Би-би-си.

Многие дома и фермы оказались на пути потока и были сожжены.

Сейчас раскаленная до 900 градусов лава приближается к поселку Пахоа.

При этом многие жители не хотят покидать свои дома, опасаясь грабителей и мародеров.

Напомним, 27 сентября в Японии началось извержение вулкана Онтакэ, жертвами которого стали десятки людей.