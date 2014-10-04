Япония подтвердила гибель еще 4 человек в результате извержения вулкана Онтакэ
Власти японской префектуры Нагано подтвердили гибель еще четырех человек в результате извержения вулкана Онтакэ, начавшегося 27 сентября. Таким образом, общее число жертв извержения превысило 50 человек.
Как передает радио Свобода, четыре тела были найдены вблизи покрытой пеплом вершины Онтакэ. Многие туристы находились вблизи кратера, когда неожиданно началось извержение.
Пока неизвестно, были ли четверо обнаруженных тел в числе тех 16 человек, которые остаются пропавшими без вести. Власти сообщают, что большинство погибших стали жертвами камнепадов.
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