Япония подтвердила гибель еще 4 человек в результате извержения вулкана Онтакэ

Как передает радио Свобода, четыре тела были найдены вблизи покрытой пеплом вершины Онтакэ. Многие туристы находились вблизи кратера, когда неожиданно началось извержение.

Пока неизвестно, были ли четверо обнаруженных тел в числе тех 16 человек, которые остаются пропавшими без вести. Власти сообщают, что большинство погибших стали жертвами камнепадов.

Читайте такжеВ Японии проснулся вулкан Онтакэ: один человек погиб, более 70 ранены (видео)Агентство Киодо передает со ссылкой на спасателей, что поисковые работы, в которых участвует 900 спасателей, возобновились в субботу после того, как прекратился дождь, мешавший поискам. В то же время, они могут быть затруднены в связи с приближением к Японии тайфуна.