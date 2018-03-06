"Он знал, что его в покое не оставят": родственники Скрипаля заявили, что он не сотрудничал с британской разведкой

Родные Скрипаля убеждены в том, что его дело было сфабриковано - Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году.

Специалисты подразделения по борьбе с терроризмом британской полиции помогают в расследовании истории с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, который находится в критическом состоянии в больнице.

Криминологи проводят токсикологический анализ, пытаясь понять, был ли он отравлен и какое вещество могло спровоцировать неожиданное резкое ухудшение его состояния. Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

"Это явно очень необычный случай, и сейчас чрезвычайно важно как можно быстрее разобраться, что стало причиной его заболевания", - заявил заместитель главы лондонской полиции Марк Роули.

В разговоре близкие Сергея Скрипаля, просившие не называть их имени, рассказали, что, по его собственным словам, он "с первых дней знал, что может плохо закончиться, и что его в покое не оставят".

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При этом родные Скрипаля до сих пор убеждены в том, что Сергей Скрипаль никогда не сотрудничал с британской разведкой и что его дело было сфабриковано.

Сын Сергея Скрипаля, по словам его родственников, в прошлом году скончался от печеночной недостаточности в Санкт-Петербурге, куда он поехал вместе со своей девушкой.

Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, а в 2010 году помилован вместе с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Скрипаль проживает в Великобритании.

Сосед Скрипаля Джеймс Патток рассказал, что россиянин производил впечатление довольного жизнью человека.

"Он выглядел счастливым человеком. Когда он проходил мимо, мы обменивались приветствиями, и это все. Он устроил новоселье, когда переехал, бросил мне приглашение в почтовый ящик, но я не пошел", - рассказал Патток.

Торговый центр и некоторые близлежащие районы Солсбери были оцеплены, специалисты в костюмах химзащиты провели в торговом центре дезинфекцию. Приемное отделение местной больницы было на время закрыто для приема пациентов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к российским властям пока никто не обращался с просьбой содействовать в расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем.

"Никто не обращался с такой просьбой, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию", - сказал Песков.

"Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано", - заявил Дмитрий Песков.

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, но история с неизвестными потенциально опасными отравляющими веществами неизбежно заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в 2006 году.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в больнице Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. За несколько лет до смерти он попросил убежище в Британии. Как стало известно впоследствии, он был отравлен изотопом полония.

Прошедшее в Лондоне в 2016 году общественное дознание по делу о смерти Александра Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было "вероятно, санкционировано" Владимиром Путиным.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.