"Есть такой герой": у Путина предложили назвать новую систему вооружения "Гиви"

"Гиви" - позывной Михаила Толстых, главаря батальона боевиков "Сомали".

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, его вариант — "Гиви".

"<…> Потому что есть такой герой Донбасса", — заявил он агентству "РИА Новости".

Напомним, "Гиви" - позывной Михаила Толстых, главаря батальона боевиков "Сомали". "Гиви" был ликвидирован в результате операции украинских спецслужб.