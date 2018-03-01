"Есть такой герой": у Путина предложили назвать новую систему вооружения "Гиви"

15:34, 01 марта 2018
Мир
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Сурков / antimodern.wordpress.com

"<…> Потому что есть такой герой Донбасса", — заявил он агентству "РИА Новости".

Напомним, "Гиви" - позывной Михаила Толстых, главаря батальона боевиков "Сомали". "Гиви" был ликвидирован в результате операции украинских спецслужб.

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Теги: #Гиви#российское оружие