"Есть такой герой": у Путина предложили назвать новую систему вооружения "Гиви"
15:34, 01 марта 2018Мир
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"Гиви" - позывной Михаила Толстых, главаря батальона боевиков "Сомали".
Сурков предложил назвать российское оружие в честь одного из главарей боевиков / antimodern.wordpress.com
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что хочет принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения, его вариант — "Гиви".
"<…> Потому что есть такой герой Донбасса", — заявил он агентству "РИА Новости".
Напомним, "Гиви" - позывной Михаила Толстых, главаря батальона боевиков "Сомали". "Гиви" был ликвидирован в результате операции украинских спецслужб.
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