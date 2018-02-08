"Операция готовилась два года": журналист раскрыл детали ликвидации "Гиви"

По словам журналиста, "Гиви" был в свое время определен "как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации".

Ровно год назад был уничтожен главарь батальона наемников "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви").

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, "Гиви" был ликвидирован в результате операции украинских спецслужб.

Читайте также"Моторола и Гиви заждались": в сети сообщают о смерти главаря "донских казаков" Козицына

"Возмездие настигло Толстых прямо на тщательно охраняемой базе "Сомали" в его рабочем кабинете. Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент", - отметил Бутусов.

По словам журналиста, когда-нибудь об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Она якобы планировалась и готовилась два года.

Ранее в так называемой "ЛНР" заявили, что к ликвидации главаря батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых "Гиви" якобы причастны украинские силовики.

Боевики также уже называли "одним из организаторов" уничтожения "Моторолы" начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского.