На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия подозрительного конверта

Три человека были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

После вскрытия подозрительного письма на военной базе в округе Арлингтон в США пострадали одиннадцать человек.

Об этом сообщает местная служба пожарной охраны.

"Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.

Как отмечает CNN, три человека были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что у капрала, сержанта артиллерии и полковникам появилось жжение рук и лица. У одного человека было кровотечение из носа.

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В правоохранительных органах сообщили, что испытания письма в полевых условиях показали отрицательный результат на наличие какого-либо вредного вещества, однако ФБР транспортирует конверт в свою лабораторию в Квантико для дальнейших анализов.

Ранее жену старшего сына президента США Ванессу Трамп госпитализировали 12 февраля, после того, как она вскрыла конверт с неизвестным белым порошком.