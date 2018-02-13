Невестку Трампа госпитализировали после того, как она открыла конверт с неизвестным порошком

Какой именно порошок находился в конверте неизвестно, но предварительный анализ показал, что он не представляет опасности.

Жену старшего сына президента США Ванессу Трамп госпитализировали 12 февраля, после того, как она вскрыла конверт с неизвестным белым порошком.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

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Инцидент с письмом произошел около десяти часов утра (по местному времени) понедельника, 12 февраля, в квартире супругов на Манхеттене в Нью-Йорке. Отмечается, что Ванесса открыла письмо, которое было адресовано ее мужу, Дональду Трампу-младшему.

Происхождение белого порошка было неизвестно, поэтому в целях предосторожности было приянто решение госпитализировать Ванессу Трамп и еще двух людей, которые брали конверт в руки.

Какой именно порошок находился в конверте неизвестно, но предварительный анализ показал, что он не представляет опасности.

Сейчас полиция и Секретная служба США расследуют этот случай.