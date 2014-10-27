Нидерландские следователи до сих пор не вычеркнули версию, что Боинг-777 сбил украинский истребитель

Глава следственной группы Нидерландов Фред Вестербеке не исключает, что малайзийский авиалайнер Боинг 777 на Донбассе мог сбить истребитель вооруженных сил Украины. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на Der Spiegel.

"На основе имеющейся у нас информации, запуск ракеты "Земля-Воздух" является наиболее вероятной причиной падения авиалайнера. Но мы не исключаем возможности, что на самом деле все могло быть по-другому", - сказал следователь.

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Недавно разведка Германии обнародовала результаты своего расследования, согласно которым Боинг 777 сбили пророссийские террористы на Донбассе.

"Но этот вывод основывается на той информации, которая есть у разведки Германии. Остается вопрос, есть ли что-то у России, что может действительно стать доказательством и чего мы не видели", - сказал Вестербеке.

При этом он добавил, что Москва пока не сотрудничает со следствием и не передает никаких данных, на которые сама ссылается, обвиняя Украину в падении малайзийского авиалайнера. В это же время Киев, по его словам, активно сотрудничает с международным расследованием.

На вопрос, "не бессмысленно ли привлекать Украину к расследованию, если ее все еще подозревают в уничтожении самолета", Вестербеке ответил: "Да, но без украинской стороны мы ничего не сможем сделать. Кроме того, пока никаких проблем не было. Все что мы требовали предоставить, Киев нам предоставлял".

Ранее УНИАН сообщал, что Украина потребует от немецкой разведки доказательств фальсификации данных о сбитии малазийского самолета.