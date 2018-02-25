Спецслужбы США подозревают Россию в кибератаках на Олимпийские игры – The Washington Post

Спецслужбы предполагают, что российские хакеры хотели попытаться сорвать церемонию закрытия Олимпийских игр.

Спецслужбы США подозревают Россию в кибератаках на обслуживающие Олимпийские игры в Пхенчхане электронные системы.

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Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

Как утверждает источник газеты, российские хакеры пытались действовать так, будто кибератаку устроила КНДР. По данным источника, российская военная разведка ГРУ к началу февраля имела доступ к 300 связанным с Играми компьютерам через взломанные маршрутизаторы для передачи интернет-соединения. Также американские спецслужбы предполагают, что российские хакеры хотели попытаться сорвать церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

На церемонии открытия Игр 9 февраля зрители и журналисты столкнулись с серьезными перебоями в работе интернета и связи на стадионе, где проходило мероприятие. Пресс-секретарь оргкомитета Олимпиады Нэнси Пак заявила, что организаторы приложат все усилия во избежание повторения ситуации во время церемонии закрытия соревнований 25 февраля.

Напомним, сегодня, 25 февраля, в южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Отметим, что Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам России пройти под своим флагом. Как и на открытии, россияне появились под нейтральным олимпийским флагом.

Как сообщал УНИАН, зимняя Олимпиада-2018 проходила с 9-го по 25 февраля. Почти три тысячи атлетов представляли 92 страны. Соревнования проходили в 15 видах спорта, где было разыграно 102 комплекта медалей. Общий медальный зачет выиграли норвежцы.