В РФ впервые признали гибель россиян в Сирии после авиаудара США

Захарова назвала «классической дезинформацией» сообщения о гибели в Сирии десятков и сотен российских граждан.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пяти россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства - являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», - сказала Захарова.

По ее словам, материалы о гибели десятков и сотен российских граждан - это классическая дезинформация.

«Их не 400, не 200, не 100 и не десять», - сказал Захарова.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)При этом она подчеркнула, что информация о гибели российских военных также является дезинформацией.

«Это классическая дезинформация», - добавила она.

«Интересно, что одними из первых, может быть, даже еще до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса», - утверждает представитель МИД РФ.

По ее словам, в зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ.

«Цели пребывания в «горячих точках» - разные, в том числе участие в боевых действиях», - добавила она.

«В государственные органы, как вы понимаете, люди, уезжающие в места боевых действий, за оформлением своего выезда не обращаются, они попадают в зоны боевых действий самыми разными путями, в том числе нелегальными. Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно», — сказала Захарова.

В тоже время она заявила, что США фактически продолжают оккупацию зоны Эт-Танфа в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.