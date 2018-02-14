Глава Пентагона: информация об уничтожении российских наемников в Сирии есть только в СМИ

Мэттис заявил, что не имеет никакой информации об уничтожении русских в Сирии, однако подчеркивает, что речь идет не о военнослужащих, а о наемниках.

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что не имеет никаких данных о том, что в результате воздушных ударов Соединенных Штатов в Сирии погибли российские наемники. В то же время он признал, что видел сообщения о смерти в средствах массовой информации.

«В прессе сейчас есть сообщения. Я не имею никаких сообщений о том, что несколько россиян, не солдат Российской Федерации, но российских контрактников, были среди жертв. Я не могу вам ничего сказать. Мы не получили таких данных в Центральном командовании или Пентагоне», – сказал Мэттис, передает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, по неофициальным данным, в отряде ЧВК "Вагнера", который попал под обстрел в Сирии, было около 600 человек со стрелковым оружием, артиллерией и танками. Причиной инцидента, в результате которого в Сирии были уничтожены российские наемники, стала попытка местных "крупных предпринимателей, которые сейчас поддерживают Башара Асада", захватить месторождения нефти и газа, которые контролируют курды-союзники США.

Читайте такжеВ России рассказали, сколько платили родственникам за погибших наемников из ЧВК "Вагнера"

Пентагон заявил, что целью ее воздушных ударов в Дейр-эз-Зоре на прошлой неделе были сирийские правительственные войска, которые напали на базу американских и сирийских оппозиционных сил. В результате ответа на атаку погибли около 100 нападающих, указывало оборонное ведомство США.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил, что не знает о погибших в инциденте 7 февраля россиян, посоветовав обращаться в министерство обороны России.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщил 12 февраля, что узнала имена четырех россиян, погибших в Сирии 7 февраля. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Калининграда, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города ли асбест Свердловской области. Все они, вероятно, служили в российской «частной военной компании Вагнера». При этом Ладыгин и Косотуров ранее воевали на стороне сепаратистов в Донбассе.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали российские наемники, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, это произошло в районе поселка Хишам, где наемники якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сообщения о погибших при авіаударі россиян. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с русским командованием.