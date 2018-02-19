Военный эксперт спрогнозировал месть России за разгром своих наемников в Сирии

Военный эксперт уверен, что Россия готовит ответ на уничтожение колонны российских наемников в Сирии.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец высказал свое мнение о ликвидации российской ЧВК "Вагнер" в Сирии.

Он считает, что Москва не оставит без ответа уничтожение российских военных. Об этом он сказал во время чата в "Главреде".

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"… Россия будет отвечать, потому что фактически она понимает, что уничтожение наемников ЧВК "Вагнер" было элементом более серьезной операции, где все стороны, действующие в этом регионе используют те или иные способы, чтобы влиять на действия своих противников", — считает эксперт.

"Возможно, предыдущие знаки, которые подавали Москве – не действовать так, как она действует, были проигнорированы российской стороной. А уничтожение наемников "Вагнера" ​​было очередным показательным знаком, чтобы Россия действовала иначе. Но в любом случае в регионах, где пересекаются интересы многих стран, реальные причины и последствия различных событий могут быть совершенно отличными от тех, что мы видим на экранах телевизоров", — отметил военный эксперт.