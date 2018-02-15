Уничтожение наемников РФ в Сирии: Песков уверяет, что Путин не принимал решения засекретить данные

По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле уверяют, что президент РФ Владимир Путин не принимал решения засекретить данные о погибших российских наемников в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Нет, президент не принимал решение (о засекречивании). Все, что мы могли сказать по этому поводу, мы уже сказали, нам нечего добавить», - сказал Песков, отвечая на вопрос, принимал президент РФ решения о засекречивании информации о количестве погибших и раненых в Сирии.

Так Песков прокомментировал вопрос о том, что консульство России в Сирии мало выдать соответствующие справки о гибели, а эвакуацией раненых занималось Минобороны РФ.

7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Как сообщал УНИАН, Глава Пентагона избегает комментариев на эту тему, утверждая, что информация об уничтожении российских наемников в Сирии есть только в СМИ.