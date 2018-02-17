Российские боты разжигают тему свободного оборота оружия в США после убийства 17 людей во Флориде - СМИ

Наиболее популярные двухсловные фразы (кроме "президент Трамп"), что начали появляться на следующий день после стрельбы, имели в виду именно инцидент во Флориде.

После ужасной стрельбы в школе во Флориде американский Twitter наполнился сообщениями от ботов, которых ассоциируют с российскими кампаниями влияния, на тему свободного оборота оружия.

Российская информационная кампания в соцсетях разжигает эту тему, пишет ТСН со ссылкой на The Hill.

Веб-сайт Hamilton 68, который отслеживает сообщения в Twitter, связанные с российскими кампаниями влияния, установил тенденцию к увеличению количества хэш-тегов и тем, таких как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападающего – Nikolas.

Читайте такжеВ Сети появилось видео стрельбы в школе во Флориде, где погибли 17 человекДругой веб-сайт, Botcheck.me, который обнаруживает политических и пропагандистских ботов, отмечает, что наиболее популярные двухсловные фразы (кроме "президент Трамп"), что начали появляться на следующий день после стрельбы, имели в виду именно инцидент во Флориде.

Некоторые операторы ботов создают хэш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хэш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попытаться влезть в разговор и заострить ее.

Как сообщал УНИАН, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека скончались в больнице от ранений.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушение дисциплины. Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.