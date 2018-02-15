Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек - шериф (фото)

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из этой школы за нарушения дисциплины.

Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек.

Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль на странице в Twitter.

"Я с грустью должен сообщить, что 17 человек погибли", - говорится в сообщении.

Издание Miami Herald уточняет, что из 17 человек, которых доставили в госпиталь, двое умерли. 12 человек были убиты в здании школы, 2 во дворе, и еще один умер на улице. По данным MSNBC, в больницах остаются 15 человек, из них трое в критическом состоянии.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.​

По словам шерифа, в ходе изучения его соцсетей были найдены «очень, очень тревожащие материалы». О возможных мотивах нападавшего он не сказал.

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Как отмечает издание Miami Herald, для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.

По информации CBS, стрелок сначала привел в действие пожарную сигнализацию в здании школы, и только потом открыл стрельбу.

Преподаватель математики Джим Гард рассказал Miami Herald, что администрация школы ранее рассылала учителям письмо с предупреждением о том, что Круз угрожал другим подросткам. Учащийся этой школы отметил, что у Круза дома хранится оружие.

Ранее УНИАН сообщал, что в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, произошла стрельба. По данным местных СМИ, в результате происшествия ранения получили от 20 до 50 человек.