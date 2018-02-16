Разгром наемников РФ в Сирии: РосСМИ назвали имя одного из убитых "вагнеровцев"

Тело убитого в Сирии наемника опознал один из его соратников, выживший после обстрела колонны американской авиацией.

Стало известно имя россиянина, погибшего в Сирии в результате американского авиаудара.

Погибшего зовут Олег Терещенко, он – житель станицы Крыловская Краснодарского края РФ, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на четверых знакомых Терещенко.

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Собеседники «Эха» утверждают, что смерть Олега Терещенко стала самой обсуждаемой темой в его станице. «Знавшие его люди говорят, что он погиб в Сирии. По словам одной из знакомых Терещенко, это произошло во время обстрела российской колонны. Девушка утверждает, что тогда погибли около 200 человек. Тело Терещенко опознал один из бойцов, выживших в результате той атаки. Дата похорон погибшего неизвестна – по словам его знакомой, сначала его должны опознать родственники, чего до сих пор не произошло», – пишет издание.

Еще один собеседник рассказал, что тело погибшего сегодня «привезут домой для захоронения». «Впрочем, большинство из знавших Терещенко, к которым мы обратились за комментариями, не стали отвечать на вопросы о погибшем. В администрации Крыловского района на звонки корреспондентов «Эха» также не ответили. Последний раз он заходил в соцсеть 16 января. В статусе короткая запись – «Ушел!», – отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии. Однако вчера, 15 февраля, в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пяти россиян в результате авиаудара США в Сирии.