Генерал ВВС США рассказал, как были уничтожены российские наемники в Сирии

По словам генерала США, коалиция связывалась с русскими через линию связи до нападения, во время нападения и после нападения.

Уничтожение колонны российских наемников было осуществлено с целью поддержки союзников, на которых совершили "неспровоцированную" атаку в долине среднего Евфрата.

Об этом рассказал глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джефри Харриган, расшифровка его выступления опубликована на сайте Минобороны США.

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"Вечером 7 февраля коалиция действовала в рамках самозащиты, поскольку там присутствовали коалиционные советники. Сирийские демократические силы (SDF) подверглись неспровоцированной, подготовленной атаке через реку Евфрат на свои позиции. Противник пошел в атаку, обстреливая артиллерией и танками расположение SDF. После этого в наступление пошел батальон вражеских сил под прикрытием огня из артиллерии, танков, ракетных комплексов и минометов", - рассказал он о событиях в провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, США связались с российскими представителями по спецлинии для урегулирования конфликтных ситуаций, чтобы сообщить им о неспровоцированной атаке на позиции SDF и коалиции. После этого руководство коалиции одобрило нанесение ударов по вражеским силам.

"Удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали высокоточное оружие для остановки вражеского наступления и уничтожили множество танков и артиллерии. После того, как вражеские силы начали отступление на запад, огонь был прекращен", - рассказал Харриган.

По словам Харригана, для коалиции эта атака проасадовских сил не была неожиданной.

"На прошлой неделе коалиция наблюдала постепенное наращивание персонала и оборудования, и через линию коммуникации мы напомнили российским официальным лицам о присутствии SDF и сил коалиции в этом направлении", - сказал генерал.

Он также отметил, что коалиция связывалась с русскими через линию связи до нападения, во время нападения и после нападения.

В то же время Харриган отказался рассуждать, кто именно атаковал позиции SDF.

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"Я знаю, что вы спросите, поэтому я собираюсь четко заявить, что не буду рассуждать о составе этой силы или о тех, кто ее контролировал. Это была самооборона. И, как сообщалось, по нам был открыт огонь, и мы с SDF окопались, никого не провоцировали, но увидели, что враждебная сила к нам приближается, поэтому мы защищались", - подчеркнул он.

Также Харриган добавил, что позиции курдов и коалиции атаковал примерно батальон противника, то есть 300-500 человек. В результате боя этот батальон был разбит и погибших может быть около ста.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.