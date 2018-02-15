Разгром "вагнеровцев" в Сирии: Reuters узнал о количестве раненых и ликвидированных российских наемников

Говорится о 300 ликвидированных и раненых российских наемниках в Сирии.

В результате авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии на прошлой неделе погибло и было ранено в общей сложности 300 наемников частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника, ознакомленных с ситуацией.

Российский военный врач заявил, что около 100 человек были убиты, другой источник, ссылаясь на слова наемников, указал, что количество погибших превысило 80.

Отмечается, что раненых в результате удара коалиции доставили в четыре военных госпиталя в России.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.