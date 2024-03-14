Западные танки являются лакомым куском для российских пропагандистов.

Украинские танки западного производства - Challenger-2, Leopard-2 и M-1 Abrams - приоритетные цели для российских войск. Каждое попадание в западный танк становится лакомым кусочком для пропаганды.

Издание Forbes пишет, что украинская армия потеряла всего три из 31 американского танка M-1. По крайней мере, еще один Abrams был поврежден. Неясно, сколько членов экипажа - по четыре человека в каждом танке - спаслись.

В настоящее время российские противотанковые управляемые ракеты, похоже, являются главными убийцами украинских М-1. Если это так, то это убедительный аргумент в пользу оснащения Abrams системой предупреждения о ракетном нападении, но существует множество других способов уничтожения танков.

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47-я механизированная бригада является единственным оператором Abrams в украинской армии. Бригада вступила в бой к северу от Авдеевки, где проходило зимнее наступление России, поздней осенью 2023 года, а М-1 прибыли через некоторое время, заменив несколько сохранившихся в бригаде Leopard 2A6.

М-1 оказались в гуще боев, когда украинцы отступили от руин Авдеевки и заняли новую оборонительную линию в нескольких милях к западу. Там 47-я бригада и соседние подразделения остановили продвижение русских.

47-я бригада потеряла свой первый М-1 примерно 26 февраля, когда российский FPV-дрон поразил боевое отделение танка и вызвал пожар, который в конечном итоге уничтожил его. Возможно, в момент удара была открыта дверь, которая обычно препятствует проникновению пламени в отсек и сжиганию боеприпасов 120-миллиметрового орудия, но точно сказать трудно.

Второй Abrams был выведен из строя 3 марта или ранее - на этот раз, как сообщается, противотанковой ракетой с лазерным наведением "Корнет", которая попала в относительно плохо защищенную сторону корпуса танка и прошла через установленную взрывореактивную броню M-19. У "Корнетов" тандемные боеголовки: первый заряд пробивает броню, второй взрывается внутри танка.

В башню попала вторая ракета, за ней последовал беспилотник FPV, но именно первая ракета и вспыхнувший в результате ее попадания огонь уничтожили 69-тонный M-1.

Третья подтвержденная потеря Abrams, произошедшая через неделю после второй, очевидно, также была вызвана попаданием противотанковой ракеты, которая вызвала пожар, в результате которого сгорели патроны главного орудия в боевом отделении. Должно быть, отказали взрывные люки и внешняя панель отсека.

Лазерная система обнаружения, возможно, спасла бы два Abrams, ставших жертвами "Корнетов" или аналогичных ракет, но она не предотвратила бы другие потери. Не предотвратила бы она и то, что почти наверняка произойдет в ближайшие недели и месяцы, пока война будет продолжаться, а остальные 28 M-1 будут продолжать сражаться: потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков.

ВСУ рискуют танками Abrams - главные новости

Украина начала получать танки Abrams от США осенью 2023 года. Всего был передан 31 танк.

Forbes писал, что нехватка артиллерии вынуждает украинских военных вести бой на ближней дистанции и рисковать американскими танками Abrams. Из-за этого ВСУ потеряли несколько западных танков штурмовых машин Breacher.

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