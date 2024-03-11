Танки на Западе не создавались для штурмовых противопехотных задач.

Западные танки, например, Leopard 2, Abrams или Challenger 2, довольно далеки от понятия "универсальный солдат" и "штурмовая машина". И это довольно сильно отличает их от советских танков, пишет Defence Express.

Причина - разное видение задач танков в СССР и в странах НАТО во время Холодной войны и проработки опыта Второй мировой, пишут аналитики.

"В СССР линейка танков последовательно прошла по вектору с отправной точкой в виде Т-34 как массовой универсальной машины. Отправной точкой современных западных танков можно считать MBT-70, который был совместным проектом США и Западной Германии 60-х годов, ответом на Т-64, а также отцом Leopard 2 и Abrams", - говорится в публикации.

Указывается, то концепцией MBT-70 намечали то, что это должен быть не универсальный танк, а мобильное противотанковое средство.

"А когда немцы создавали свою 120-мм гладкоствольную пушку Rh-120 для Leopard 2, которая очень быстро заменила временную 105-мм пушку на Abrams, то для нее у Rheinmetall вообще не предусмотрели осколочно-фугасного снаряда. И не потому, что с его разработкой возникли проблемы, а потому, что не задачей этого танка было бороться с целями, для поражения которых необходим был бы такой снаряд. Поэтому, на экстренный случай, бороться с пехотой в укрытиях предлагалось кумулятивным DM12 или его американским вариантом M830 HEAT-MP-T", - пишет издание.

Отмечается, что такая ситуация сохранялась до 90-х годов, пока армия США не начала снимать с вооружения инженерную машину M728 CEV с короткоствольной 165 мм пушкой, которая должна была вести огонь специальными HESH-снарядами, также не являющимися классическими осколочно-фугасными:

"В конце 2000-х в арсенале Abrams и Leopard 2 появился DM11 (в США имеет индекс Mk 324), который уже осколочно-фугасный, но очень сложный и с высокими характеристиками".

Кроме того, напоминается, что в британском Challenger 2 с его специфической резьбой 120-мм L30A1 вообще нет каких-либо противопехотных боеприпасов, шрапнельных или осколочно-фугасных, универсальных кумулятивных, только БОПС, HESH и дымовой.

"Именно поэтому, несмотря ни на что, западные танки остаются специализированными противотанковыми средствами, которые концептуально не разрабатывались в роли штурмовых машин в парадигме массовых советских танков. А наличие у них противопехотных боеприпасов - следствие решения хотя бы чем-то закрыть отсутствующий в базовой версии функционал, который не закладывался при разработке", - констатировали аналитики.

ВСУ вынуждены рисковать танками Abrams - что сообщалось

Напомним, как писал Forbes, что нехватка артиллерии вынуждает украинских бойцов вести бой на ближней дистанции, а не на дальней, и рисковать при этом в частности американскими танками Abrams.

Сообщалось, что из-за этого ВСУ потеряли несколько западных танков штурмовых машин Breacher.

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