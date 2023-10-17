Украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими военными в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам.

Украина получила все танки M1A1 Abrams американского производства, обещанные Киеву администрацией президента США Джо Байдена. Речь идет о 31 танке.

Об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл "Голосу Америки".

По его словам, все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими военными в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам.

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"Мы выполнили соглашение. С этого момента они (Украина) должны определять, когда и где они обеспечат этот потенциал", - сказал О'Доннелл.

Он также отметил, что может потребоваться некоторое время, прежде чем Abrams отправят на поле боя, поскольку украинским военным нужно проверить наличие необходимых элементов поддержки и определить, когда и где использовать танки для достижения наибольшего эффекта против российских войск.

"Я думаю, что Украина будет обдуманно решать, когда и где она будет их использовать", - добавил О'Доннелл.

Танки Abrams в Украине

В январе 2023 года США объявили, что передают Украине 31 танк Abrams. Эти поставки стали толчком к предоставлению Украине немецких танков Leopard 2 европейскими партнерами.

25 сентября стало известно, что первые танки Abrams уже в Украине.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заметил, что украинские защитники начнут использовать американские танки Abrams, когда придет время и будут разрешать тактические условия. "Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет сюрпризом", - сказал он.

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