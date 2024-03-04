Бойцам критически не хватает оружия на "горячем" Авдеевском направлении.

Очевидно, что нехватка артиллерии вынуждает украинских бойцов из 47-я механизированной бригады неподалеку от Авдеевки в Донецкой области вести бой на ближней дистанции, а не на дальней, и рисковать американскими танками Abrams, а также инженерными машинами Assault Breacher, чтобы остановить наступление российских войск, пишет Forbes.

Отмечается, что за последние две недели бригада потеряла несколько танков Abrams и две штурмовые Breacher - вероятно, 5% своей лучшей бронетехники, что говорит об интенсивности боев. Неизвестно, сколько экипажей спаслось до того, как их машины сгорели, добавляет издание.

"Потери, возможно, не будут невосполнимыми: в частности, танк, вероятно, можно будет восстановить, если инженеры смогут добраться до него раньше, чем это сделает российский беспилотник. Но потеря, пусть и временная, подчеркивает интенсивность боя в Бердычах", - говорится в публикации.

Указывается, что на данном направлении россияне используют тактику в стиле "банзай" с участием нескольких штурмовых групп пехоты. Цель оккупантов - перебросить достаточное количество войск для создания плацдарма внутри украинских позиций, цель украинцев - уничтожить российскую пехоту сразу же, по прибытию.

"Это опасная работа для утомленных бойцов 47-й бригады, которые уже девять месяцев находятся в бою практически без перерыва", - говорится в публикации.

Вместе с тем акцентируется, что бойцы 47-й бригады наносят гораздо больше потерь россиянам, однако, оружия им критически не хватает.

"Как долго сможет продержаться 47-я? Будем надеяться, что этого времени будет достаточно, чтобы те миллионы снарядов, которые Европейский Союз и Чехия готовятся отправить, наконец, прибудут в Украину в ближайшие недели. И если после этого бригада сможет продержаться еще несколько недель, она также может начать получать снаряды из США", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон дал понять, что может позволить проголосовать за новую помощь Украине в конце марта или начале апреля.

Бои возле Авдеевки - актуальное

Как писал УНИАН, благодаря взаимодействию роты ударных беспилотников и пехотинцев 47 отдельной механизированной бригады потери России на Авдеевском направлении возросли. Украинские защитники там ликвидировали некоторых захватчиков и зачистили участок.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ежедневно ликвидировать российских захватчиков на Авдеевском направлении. И так уже почти пять месяцев", - сообщили в бригаде.

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