Производство жемчуга имеет ежегодный мировой оборот в 11 млрд долларов.

В европейских морях скоро впервые в истории могут выращивать жемчуг, ведь итальянские фермеры, которые занимаются устрицами, хотят воспользоваться возможностью, которая предлагает быстрое потепление Средиземного моря, передает The Independent.

В конце 2023 года первые экземпляры Pinctada radiata, жемчужной устрицы, происходящей из Красного моря, были замечены в заливе Поэтов, популярной туристической зоне около 100 километров от Генуи на северо-западном побережье Италии.

Уже менее чем через год они будут размножаться в водах, которые всегда были одними из самых холодных в Средиземном море и которые в основном ассоциируются с другими видами устриц, которые используются для употребления, а не для изготовления украшений.

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"Мы изучаем возможность производства культивируемого жемчуга здесь", - подчеркнул председатель кооператива, который занимается разведением пищевых устриц в этом регионе с 2011 года Паоло Варрелла.

Он отметил, что группа уже связалась с фермерами, которые выращивают жемчужные устрицы в Мексике, чтобы получить советы по технологиям производства.

"Pinctada radiata появляется вокруг острова Сицилия с 1970-х годов, но только в последнее десятилетие она переместилась на север к прохладным Тирренскому и Лигурийскому морям, омывающим западную часть Италии", - рассказал профессор экологии в Университете Мессины Сальваторе Джакоббе.

В издании подчеркивают, что такой вид является последним из целого ряда чужеродных тепловодных, которые попадают в Средиземное море, которое нагревается из-за изменения климата.

В то же время ученый из итальянского института исследований и защиты окружающей среды ISPRA Мануэла Фалаутано говорит, что такая тенденция "экспоненциально растет" в течение последнего десятилетия.

Отмечается, что некоторые из этих видов являются агрессивными и разрушают хрупкие экосистемы. В некоторых случаях, таких как пятнистая рыба-пухляк и рыба-скорпион, они также опасны для людей.

Фалаутано заверил, что водное пространство площадью 2,5 миллиона квадратных километров, которое отделяет Южную Европу от Африки и Ближнего Востока, нагревается быстрее, чем среднее значение для мировых морей.

В The Independent уточнили, что производство жемчуга, которое преимущественно ассоциируется с полинезийскими атоллами, чем с северным Средиземноморьем, ежегодно имеет мировой оборот в 11 млрд долларов, поэтому итальянские фермеры, которые выращивают устрицы, хотят заработать на этом.

В частности импортер жемчуга с более чем 30-летним стажем Адриано Дженизи отмечает, что Radiata может производить жемчужины, похожие на известные японские жемчужины "Акоя", которые имеют диаметр 5-9 миллиметров и белый цвет с оттенками серого, розового и зеленого.

Дженизи говорит, если все пойдет хорошо, то первые жемчужины можно будет собрать примерно через год.

Глобальное потепление в мире

Ранее климатолог рассказал, будут ли в будущем войны за воду из-за глобального потепления. По его словам, повышение температуры и увеличение массы воды приводит к усилению испарения, поэтому воды в атмосфере становится все больше.

"Это провоцирует мощные ливни, перемещение атмосферных фронтов, возникновение ураганов и тому подобное. Даже пресная вода, которая проливается на землю, - это не чистая питьевая она, а загрязненная от эрозии почв, а также различными химическими соединениями", - отметил ученый.

В свою очередь ученые нашли неожиданный источник вещества, которое приостанавливает глобальное потепление. По их словам, в этой борьбе может помочь распространенный тип водорослей.

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