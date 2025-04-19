В конце концов все уцелевшие дроны просто списали и объявили новую программу беспилотников.

Британия запускает новый проект дальнего разведывательного БПЛА на замену существующему Watchkeeper WK450, который оказался астрономически дорогим и фактически непригодным к использованию. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Беспилотники проекта Watchkeeper WK450 должны были бы служить британской армии как минимум до 2042 года, но после 7 лет на боевом дежурстве их решили списать. И сейчас среди оборонных компаний как раз объявили конкурс на лучшую замену.

История проекта Watchkeeper WK450 началась в 2000 году, когда британское оборонное ведомство захотело поставить на вооружение армии разведывательные БПЛА. На то время это была действительно сложная и дорогая техника. После нескольких раундов отбора за основу взяли израильский беспилотник Hermes 450 и начали его адаптацию под требования британских военных.

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Изначально на всю программу Watchkeeper планировали потратить 700 млн фунтов. Затем расходы выросли до 800 миллионов. За эти деньги британская армия должна была бы на выходе получить 54 дрона и наземное оборудование. Речь шла о беспилотнике, оснащенном мощным SAR-радаром I-Master от фирмы Thales, который может обнаруживать цели на земле. БПЛА мог находиться в воздухе до 20 часов и летать на расстояние до 200 км.

Первый полет Watchkeeper совершил в 2010 году, но только через четыре года он получил разрешение на эксплуатацию. И тут начались проблемы. Во-первых, не хватало операторов БПЛА, которых было трудно обучать из-за постоянно плохой погоды на Британских островах. Сами дроны часто ломались, а несколько из них разбились из-за ошибок операторов.

По состоянию на ноябрь 2017 года программа Watchkeeper уже обошлась Британии в 1,08 млрд фунтов за 45 построенных дронов. В целом они налетали 2589 часов, из которых только 146 были потрачены на реальные разведывательные операции. Если пересчитать совокупные затраты на час полета этот БПЛА приблизился или даже превзошел американский истребитель F-35, который часто критикуют за непомерную стоимость.

В 2018 году дроны Watchkeeper наконец получили статус полностью боеготовой техники. В июне 2023 года Минобороны Британии сообщило, что общая стоимость программы перевалила за 1,35 млрд фунтов, а за все время было потеряно 8 этих БПЛА. В ноябре 2024 года их полностью вывели из эксплуатации, к тому времени в строю оставалось только 11 беспилотников - четверть от построенных.

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