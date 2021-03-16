Новая система должна будет автоматически распознавать радиолокационные станции и устройства связи противника и подбирать методы их подавления.

ВВС США хотят создать "умную" систему радиоэлектронной борьбы для истребителей F-15 Eagle, включая последнюю модификацию F-15EX Advanced Eagle.

Новая система должна будет автоматически распознавать радиолокационные станции и устройства связи противника и подбирать методы их подавления, пишет N+1 со ссылкой на Flightglobal.

Сейчас истребители F-15 оснащаются системой радиоэлектронной борьбы EPAWSS британской компании BAE Systems. Она использует базу данных источников радиосигналов, благодаря которой, например, может идентифицировать радары зенитных ракетных комплексов. В зависимости от типа идентифицированного источника радиосигнала EPAWSS автоматически использует один из нескольких методов радиоэлектронного подавления.

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При этом многие компании в мире занимаются разработкой новых радиолокационных станций, в конструкции которых используются новые материалы и которые работают на других частотах, используют плавающую частоту или способны изменять ее при обнаружении радиопомех. Такие радары либо пока не занесены в базу данных EPAWSS, либо их включить в нее просто невозможно.

Ожидается, что новая система радиоэлектронной борьбы для истребителей F-15 сможет самостоятельно анализировать радиосигналы, определять по ним тип источника и в зависимости от этого подбирать и применять какой-либо метод радиоэлектронного подавления.

Подробности о перспективной системе не раскрываются. Известно только, что программные алгоритмы для нее будут создаваться с помощью нейросетей.

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Автор: Александр Топчий